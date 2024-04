El legado inolvidable, que suena a toda orquesta

- Uno de los desafíos más grandes es ese, el de la elección de repertorio, porque es inabarcable; imposible no dejar afuera temas hermosos; daría para tocar más de cinco horas. Es por eso que establecemos un criterio de tocar algunos temas emblemáticos enteros como “Come together”, “Get back”, “Don’t let me down”, “Let it be” y “Hey Jude”, entre otros, a la par de enganchar muchos medleys, recorriendo por ejemplo la primera época de Los Beatles, en unos cinco minutos, con unas seis canciones, y así con otros períodos. La idea general del show es abarcar todo el repertorio posible, y lamentando dejar afuera temazos. Desde las primeras canciones, como “Love me do”, hasta “The end”. Hay un recorrido, y nos gustó que todo su desarrollo musical estuviera presente.