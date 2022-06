Transportistas retrasaron el ingreso de granos al puerto

“La tarifa de referencia no va a destrabar el reclamo por la falta de gasoil porque no es la causante de los múltiples cortes en el país. Por lo que me explican desde YPF y desde la Secretaría de Energía, con la llegada de nuevos barcos, habiéndose incrementado lo planificado a principios de año, en los próximos 15 a 20 días estaría solucionado el problema. Incluso estaría garantizada la provisión de gasoil para los laboreos necesarios para la agroindustria”, dijo al respecto Alexis Guerrera, ministro de Transporte de la Nación.