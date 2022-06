Carlos Melconian: “no hinchen más, ni los halcones, ni las palomas”

“Hay que darle tiempo a la gente para que cambie, me refiero a la sociedad argentina, porque puede volver a demandar otra cosa, y los boludos interpretan que yo quiero cambiar a una mujer de 70 años que hace 30 piensa igual, halcones al vicio que no muestran la cara y escriben”. Con ese argumento, el economista Carlos Melconian volvió a hablar de su reunión con Cristina Kirchner y respondió a las críticas. El ex presidente del Banco Nación durante la gestión de Cambiemos sostuvo que en un escenario como el de la Argentina hay que “arremangarse todos”. “No hinchen más las pelotas, ni los halcones, ni las palomas, hagan lo que quieran pero córtenla”, afirmó y, en diálogo con radio Mitre, agregó: “¿Quién me va a decir a mi con quién me puedo ver? Ni mi viejo me decía con quién me puedo ver”. “Tengo las pelotas llenas de que los pibes se quieren ir; vamos a laburar para que se queden, para el capitalismo progresista, para que en algún momento haya buena oferta de bienes públicos”, completó Melconian.