Ecuador: organizaciones indígenas calificaron de "insuficiente" la decisión del Gobierno de bajar el precio de los combustibles

"Esta decisión no es suficiente, es insensible", expresó hoy la Conaie, en un comunicado firmado por el presidente, Leonidas Iza, La decisión del Ejecutivo "no se compadece de la situación de pobreza que afrontan millones de familias", indicó el texto que destacó que "nuestra lucha no cesa (...) y la protesta sigue vigente".