Automovilismo: sabor a revancha

Lo que siente Gonzalo Frías luego de tres presentaciones en la Liga Speedagro Fiat se compara a una segunda oportunidad. No la buscó, pero le llegó y la está aprovechando al máximo. “Gracias a Dios, se me está dando todo y estoy demostrando mis cualidades. Es una revancha que me está dando la vida y el automovilismo”, apreció el piloto de Juan Bautista Alberdi.