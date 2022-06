Automovilismo: acerca de volver, y ganar

“Nada estaba planeado. Pero desde el llamado todo se fue armando. Se comunicaron Víctor Hugo Escalas y Rubén Oggione, referentes de la categoría. Recibí los costos, pero no podía cubrirlos. No me desanimé. Era un lunes, y salí a buscar sponsors. Hasta el miércoles previo a la carrera nadie me respondió. Ni la revisión médica tenía hecha. Pero el jueves comenzó a haber respuestas. Todo fue como estar en una carrera, pero lejos de una pista”, cuenta Gonzalo.