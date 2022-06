Pérsico disparó contra Cristina: "No es una buena política desgastar un Gobierno que vos creaste"

"No creo que sea una buena política desgastar a un gobierno que vos creaste por un problema de que las cosas no salieron como vos querías. Yo no sé si la intención de Cristina es desgastar a Alberto, pero es lo que está haciendo. Yo creo que se da cuenta, y además se desgasta ella misma", afirmó Pérsico, en diálogo con CNN Radio Argentina.