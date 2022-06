La madre de Chano contó detalles de su última charla con el cantante

La mujer reclamó, además, que el Estado atienda esta problemática. “No podemos entender por qué no hay hospitales públicos que traten el tema, profesionales disponibles, grupos en los hospitales que contengan a los enfermos y a los familiares. A partir de esto que me pasó a mí se abrió una catarata de personas que me empezaron a decir: ‘yo tengo un hijo’, ‘Yo tengo un padre’. Daba vergüenza decirlo, no entiendo por qué, por qué no se habla de esto”, sostuvo.