La madre de "Chano" Moreno Charpentier pidió modificar la Ley Nacional de Salud Mental

“Se podría haber evitado si la Ley de Salud Mental fuera de otra manera y la familia de los enfermos psiquiátricos pudieran intervenir antes y no esperar a que pase algo y ahí recién te ayudan”, dijo hace unas semanas Támara Pettinato, luego del incendio en el departamento de su hermano, que acabó con la vida de un reconocido médico. “Vos te das cuenta que está por suceder algo terrible, pero hasta que no sucede no podés internarlo contra su voluntad. Y en general una persona en ese estado no quiere que lo internes”, dijo la periodista en su programa radial. Y es que la situación de Támara es la que viven muchos familiares de pacientes psiquiátricos. “Es un cotidiano malestar que percibimos a diario, con respecto a familiares que tienen en su grupo familiar a personas con consumo problemático -dijo a LG Play Walter Segler, director de Salud Mental del Siprosa-; la principal dificultad es la adhesión que tenga el paciente para una internación; la persona no está en su juicio y no podemos esperar a que esa persona voluntariamente quiera ingresarse”.