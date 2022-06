Fuertes críticas de Morales a Macri

La UCR se reunió antes de la Mesa Nacional de JxC con críticas a Mauricio Macri y sin acuerdo sobre futuras alianzas. Los referentes del partido centenario concuerdan con la necesidad de fortalecer el espacio dentro de la coalición opositora, pero no terminan de definir sus aliados para el 2023. Cuando Gerardo Morales lanzó fuertes críticas a la gestión de Macri, en el encuentro radical que se realizó en Río Cuarto, Córdoba, fue ovacionado por sus correligionarios, pero no sucedió lo mismo cuando mencionó un posible acuerdo con el peronismo “más racional”. Inmediatamente se escucharon los gritos de protesta de los referentes locales: “Con (Juan) Schiaretti no”. Es que en Córdoba, que hoy será anfitriona de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, vive momentos de definiciones sobre las candidaturas y en el partido centenario crecen las denuncias cruzadas sobre supuestos acuerdos con el actual gobernador, quien busca imponer a su sucesor Martín Llaryora y construir su armado nacional como opositor. El encuentro radical estuvo encabezado por el presidente del Comité Nacional, Morales, y por el presidente de la Convención Nacional, Gastón Manes. La expectativa para la reunión era repasar la posición de la UCR dentro de Juntos por el Cambio. Es que el partido vive una interna sobre cómo deben ser los nuevos acuerdos con el PRO para no repetir el papel que tuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019. En ese sentido, durante su discurso, Morales apuntó contra uno de los lemas que había impuesto el ex presidente cuando presentó su entonces gabinete: “Tenemos que romper esa