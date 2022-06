Miles de venezolanos se juegan la vida en el cruce de la selva

Yuleidy Peña tiene 20 años. El 19 de abril de 2019 dejó su casa, en Venezuela, y viajó a Ipiales, Colombia, buscando un trabajo: “Estuve dos años trabajando en un restaurante con mi esposo y enviando plata a Venezuela. En Ipiales tuve a mi bebé, quien ya tiene un año. La situación se complicó porque ya no querían a los venezolanos; no nos arrendaban, no nos dejaban trabajar y por eso decidimos cruzar a Panamá y buscar llegar a Estados Unidos”.