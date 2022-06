El microcentro feroz y una lágrima por el Rey del Kipe

Llegar con el auto o con la moto al corazón del microcentro es una obsesión tucumana digna de estudios sociológicos. El embotellamiento es el destino inevitable, pero no importa: allá vamos. Como Marlow en “El corazón de las tinieblas”, río arriba y condenados al horror de los bocinazos y las esperas interminables. Pero subrayemos que las responsabilidades son compartidas. Si quienes deberían desalentar esa práctica -nociva desde todo punto de vista- terminan alentándola con decisiones políticas de ocasión... Pues bien, a no echarle toda la culpa al ciudadano por el pandemónium de las horas pico. Entonces el Registro Civil tendrá nueva sede, inversión multimillonaria de por medio, y con absoluta lógica tucumana se alzará en pleno microcentro. Siete pisos de los cuales tres se emplearán para “dependencias estatales” todavía no especificadas. En resumen, otra oportunidad de descentralizar la administración pública que se pierde. Consecuencia: más gente hiperconcentrada en un radio de poquísimas cuadras.