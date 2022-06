Masacre en Texas: información inédita muestra el “lamentable” desempeño de la policía en el tiroteo

Por su parte, el jefe de seguridad pública de Texas, Steven McCraw, aseguró que había suficientes policías en la escena del tiroteo como para detener al atacante tres minutos después de que ingresara al edificio, y dijo que la respuesta de la policía fue un “lamentable fracaso”. “Los agentes tenían armas, los niños no tenían ninguna. Los agentes tenían chalecos antibalas, los niños no tenían ninguno. Los agentes tenían entrenamiento, el sujeto no lo tenía”, manifestó, cuestionando el accionar de la policía.