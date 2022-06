Según el ex embajador Guelar, Argentina carece hoy de una política exterior

En tanto, Guelar agradeció la invitación de los tucumanos y opinó sobre la política exterior de este Gobierno en comparación con los anteriores. “Yo creo que hoy no tenemos política exterior, tenemos una especie de trompo loco, de una situación difícil de describirla, o la mejor manera de describirla es la de este avión que no sabemos qué hace o qué trae, qué representa o de dónde vino, conducido por un hombre vinculado al terrorismo iraní… y esto explica el no rumbo”, dijo.