Los Naranjas tuvieron un regreso triunfal en Salta y se quedaron con la Copa "Güemes"

Los cambios le hicieron perder consistencia a los Naranjas, pero no la actitud. El debutante Bruno Gómez Urrutia firmó el try que le devolvió el triunfo a Tucumán, junto a la conversión de José Chico. En la última jugada, los Mayuatos buscaron el try con un maul que la defensa tucumana pudo frenar con mucha actitud.