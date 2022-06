Reconocimiento a Alberto Díaz, el fundador del elenco teatral de Bella Vista

- En la época de Valeros se lo hace municipal al elenco y me pagaron un aporte mensual hasta 2003. Termino porque la mujer del intendente era la directora de Cultura; alcancé a hacer una obra “Sábado de vino y gloria”, de Alberto Drago. Le hablé a ella para que me renovara el contrato y me dijo que tenía que hablar con el contador y eso me respondió no sé cuántas veces por teléfono. Entonces yo le dije: “señora, usted da tantas vueltas para pagarme los dos pesos que me paga que yo renuncio al teatro”. En la época del Proceso hubo un corte. Con la vuelta de la democracia, cuando a Isabel Refusta la nombran directora de Cultura, me vuelve a llamar, era la época de Fernando Riera…