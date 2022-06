Segmentan las subas de las tarifas de gas y de electricidad

Sobre los otros dos segmentos, uno es el que va a recibir la tarifa social para personas de menores ingresos o que tienen un plan social, pagarán un valor que no puede tener un aumento mayor al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Y el otro segmento, que es el sector intermedio, el que no cumple con ninguno de los otros dos, no podrá tener un aumento mayor al 80% respecto del CVS.