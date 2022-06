Qué dijo la mujer que rompió botellas de vidrio de una góndola tras ser despedida

Sobre su ataque de ira y el destrozo que ocasionó en la zona de las bebidas alcohólicas del super, Evelin explicó que actuó cegada por el enojo y también se refirió a otro motivo. "Me tragué los maltratos, los retos, el ninguneo, y hasta ‘manotazos’ o insultos por no perder el trabajo”, expresó la joven. Y agregó que pese a todas estas situaciones vividas, no volvería a hacer algo así. “Me arrepiento porque yo no quería que llegue a tanto, no quería que me haga tan mal”, aseguró.