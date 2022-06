Video: la echaron del trabajo y su violenta reacción se volvió viral

“Lamentablemente en ese momento me cegó el enojo, la bronca, el tragarme los maltratos, los retos, el ninguneo, y hasta "manotazos" o insultos por no perder el ‘trabajo’”, reveló. Por otra parte, acusó a sus exempleadores editar el video “a conveniencia”. Según su relato, en la primera parte de esa filmación, que no trascendió, ella expresó todas aquellas situaciones “cara a cara con la persona encargada”.