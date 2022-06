¿Cómo sé que mi hijo está listo para dejar los pañales y que no voy a forzarlo?

- Que el niño ingrese al jardín no debería implicar la obligación de dejar los pañales previamente. No existe ninguna disposición o ley que pueda forzarlo a hacer algo para lo que evolutivamente no está preparado. Aunque resulta totalmente cierto que muchas salitas no cuentan con el personal adecuado para cambiar los pañales, no podemos obligarlos. Debemos, en cambio, acompañar su evolución.