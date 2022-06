Tiziano Gravier rompió el silencio: qué dijo sobre el ataque que sufrió en Rosario

También recalcó que su deseo es que se cumpla la ley "para que quede claro que estas cosas no pueden seguir pasando y que cualquiera que cometa un delito debe asumir las consecuencias". Por último agregó: "No importa quién sea, porque hoy me tocó a mí, pero tengo claro que no soy el primero que sufre este tipo de ataques y Tiziano podría haber sido cualquiera. O sea, Tiziano somos todos”.