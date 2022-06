Avión varado en Ezeiza: la Justicia avaló la retención de los pasaportes de los cinco iraníes

En opinión del magistrado, la Dirección de Migraciones actuó en el marco de sus facultades. “Los motivos que fundan la retención del pasaporte de los beneficiarios de la acción no encuentran sustento en la falta de visado sino en la sospecha razonable de que la razón esgrimida al ingresar podría no ser la real o verdadera”, agregó. En tanto, Villena no se pronunció sobre la situación puntual del avión, por lo que seguirá en Ezeiza.