El comienzo de la aventura *

Las despedidas, aunque son de a dos, no son simétricas, exigen siempre del plural, como la pena. En la película Kaos, de los hermanos Taviani, basada en un cuento de Pirandello, hay una escena final donde Pirandello vuelve a Sicilia, a su casa natal. Cuando entra, la infancia perdida se le viene encima con todo el peso de la memoria. Su madre, muerta hace años, se «le aparece». Él abre una ventana. Junto con la luz entra el recuerdo. Mantienen un diálogo. Ella le pregunta si está triste porque ya no piensa en ella. El hijo la mira, y le dice que siempre piensa en ella. «El problema es que vos ya no me podés pensar», agrega.