Luis Gusmán: “Toda vida implica un primer encuentro, algún desencuentro y una despedida”

“Sí, creo que no hay lo uno sin lo otro”, reflexiona el escritor, ensayista y psicoanalista Luis Gusmán ante la pregunta de si es posible imaginar la literatura sin el encuentro del texto con un lector. Y de encuentros, desencuentros y despedidas entre distintos personajes de la literatura argentina y universal trata Flechazo, su último libro. Por sus páginas vemos desfilar y acompañamos el derrotero de la Maga; Oliveira; Carraway; Gatsby; Terry Lennox; Philip Marlowe; Molina; Valentín; Kurtz o Madame Bovary, por citar apenas a algunos, y nos permitimos pensar qué habría sido de nuestras vidas si esos encuentros fortuitos entre personajes no hubiesen existido o sin el encuentro de estos con un lector. Gusmán explaya su observación inicial: “Creo que tu pregunta fue un encuentro. Así comienza este libro. ¿Encontraría a la Maga? Puedo hablar de una figura que se acerca a lo que formulás: el lector cruzado. Una mañana de sábado saliendo de mi casa me crucé con un muchacho. Venía caminando y leyendo un libro. De pronto escucho que me dice: Gusmán. El apellido siempre convoca. Le pregunté; ¿De dónde nos conocemos? Me respondió: soy un lector, te leí. Estaba leyendo los diálogos de Platón, yo ese día llevaba conmigo un libro con la poesía completa de Lezama Lima. Le di mi correo, nunca me escribió. Tenía razón; éramos dos lectores que nos habíamos cruzado.