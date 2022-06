¿Qué es el síndrome de Ramsey Hunt? La rara enfermedad que padece Justin Bieber

En el video que alarmó a sus fans de todo el mundo, Justin Bieber relata: “Como pueden ver, este ojo no está pestañeando y no puedo sonreír en este lado de mi cara. Tengo una parálisis completa en este lado de mi rostro. Para aquellos que están frustrados por la cancelación de mis próximos conciertos, evidentemente estoy físicamente imposibilitado de hacerlos. Como pueden ver, esto es bastante grave”. Finalmente aseguró estar realizando ejercicios faciales, aunque no determinó cuál será el tiempo de su recuperación.