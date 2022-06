Rodrigo De Paul habló por primera vez de su relación con “Tini” Stoessel

Poco a poco, Rodrigo De Paul se va animando a hablar del romance con Martina Stoessel. Hasta ahora, sus protagonistas no se habían referido al tema, y el ex Racing había mantenido el perfil bajo: una porque estaba en plena competencia y a la espera de un compromiso tan importante como la Finalissima; y, sobre todo, no quería profundizar el conflicto con su ex, Camila Homs, con quien tiene dos hijos, Francesca y Bautista.