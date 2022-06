¿Qué dijo ministra de Género y Diversidad sobre la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas?

“Las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos que respeten la libertad y la diversidad. Nada bueno se aprende de una prohibición”, escribió la ministra. En este sentido, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, dijo que si bien es necesario mejorar la enseñanza, esto no se consigue por medio de la aplicación de limitaciones al lenguaje inclusivo. “Tenemos que mejorar, pero eso no se hace prohibiendo. Mejorar es que no haya violencia, que no haya femicidios, que no haya desigualdad ni discriminación”, manifestó.