Por qué Salustiano Zavalía eligió el tema "Diva" para entrar al team Lali

El artista reconoce que no tuvo formación en danza o en canto, pero lo que lo inspira en su carrera es “la inquietud artística”: “El ir aprendiendo a hacerlo, haciéndolo: aprender a actuar actuando, aprender a hacer radio al aire, creo que hay algo del riesgo que también ha signado este camino. Me fui de la provincia, volví, canté. Me aburrí entonces actué, me fue mal, agarré la radio y ahora estoy escribiendo. Siempre tratando de que todo lo que funciona en mi cuerpo y en mi vida esté también al servicio de producir algo que tenga que ver con el arte, porque es mi trabajo, pero también es lo que me mantiene los patitos en fila”, confesó.