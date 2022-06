Salustiano Zavalía, el locutor y drag queen de Tucumán que cautivó al jurado de La Voz Argentina

“Mi papá sabe que hago drag pero no sabe que voy a salir así en este programa . Nunca me vio vestido así, la televisión es un buen lugar para enterarse”, reveló. Además, explicó de donde viene su espíritu artístico: “La música tiene que ver con mi infancia. Es juego, alegría, y también una manera de decir un montón de cosas que capaz de otra no la puedo decir”.