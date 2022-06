Fernández habló en nombre de América Latina en Los Ángeles

Llevar “la voz de los pueblos de nuestra región que hoy sufren; por un horizonte más equitativo” fue el objetivo declarado, en su discurso como titular pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). “Lamento que hoy no estemos todos los que deberíamos estar. El silencio de los ausentes nos interpela”, dijo Fernández, al inicio de su intervención, en referencia a la decisión del anfitrión de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre, gesto que derivó en que México, Guatemala y Honduras, decidieran no asistir, a modo de protesta.