Por qué Tucumán amaneció con niebla, la diferencia con la neblina y la chance de que vuelva

Ahora bien, los que estuvieron comentando la situación al salir temprano de sus casas, no se pusieron de acuerdo: algunos dijeron que era niebla y otros, neblina. ¿Quién tenía razón? ¿Es lo mismo? El término “niebla” se utiliza cuando las gotitas microscópicas reducen la visibilidad horizontal en la superficie de la Tierra a menos de un kilómetro, mientras que “neblina” se utiliza cuando las gotitas no reducen la visibilidad horizontal a menos de un kilómetro. No está claro aún si fue exclusivamente una de las dos las que estuvo en Tucumán. En los momentos más críticos de la mañana en nuestra provincia, pareció niebla. Más cerca de la media mañana, pareció neblina.