La oposición le dio media sanción a la Boleta Única de Papel y ahora el debate se instala en el Senado

La votación se produjo cerca de las 23, luego de minutos de tensión en el recinto en momentos en que hacía uso de la palabra la diputada del PRO Silvia Lospennato. Hubo gritos desde las bancas oficialistas, pidiendo que la macrista finalizara su alocución. Por el contrario, la diputada elevó más la voz y continuó con su discurso. “Acá no hay una mayoría ajustada, sino una mayoría legítima; no hay oportunismo, sino procedencia política”, remarcó, quien sugirió que la mayoría opositora formada este miércoles en la Cámara baja podría extenderse a otros proyectos como el de “ficha limpia”. “Hicimos un esfuerzo muy grande para llegar hasta acá y no me van a callar”, completó Lospennato.