Qué posibilidad tiene la oposición de lograr la aprobación de la Boleta Única de Papel

Una duda que también circuló en los corrillos fue la referida a quien presidirá la mayor parte de la sesión, si es que hay quórum para arrancar: el mendocino Omar De Marchi, en ausencia de Sergio Massa, de viaje a Estados Unidos para participar de la Cumbre de las Américas. ¿Puede votar a pesar de presidir la sesión?, era la duda, a sabidas cuentas de que el presidente de la Cámara da quórum pero no vota. En este caso sí, aclaró a parlamentario.com el propio De Marchi. “Porque los temas en los que la Constitución exige una mayoría especial, como es este caso, vota el pleno, votan todos. Distinto es el Senado, donde la vicepresidenta no es senadora, está elegida por el Ejecutivo, entonces no constituye quórum, y salvo empate, no vota. Pero en este caso, sí vota el presidente de la Cámara de Diputados”, especificó el diputado del Pro.