Boleta Única: Diputados de izquierda cuestionan la iniciativa, pero se abstendrían

“Me gustaría realizar una encuesta y preguntarle a la gente qué tema más: la inflación, los salarios, las jubilaciones o la boleta única papel. Sería interesante. El Gobierno se indigna, pero le abre la conferencia a AEA. Un paréntesis: yo veía la reunión de la casta más grande, más privilegiada y ver que los libertarios no decían nada esa casta. Silencio, cri, cri, ahí no hay casta que cuestionar”, asestó. La diputada de izquierda anticipó que no acompañará la boleta única. “Lo que hoy vemos es una bandera política que eligió oposición de derecha para unificarse”, sostuvo.