Hockey: es el turno de las Naranjas

Ana Paula Riera (elegida mejor jugadora del torneo en 2021) y la mundialista Paula Santamarina aparecen como figuras destacadas, aunque también cabe mencionar, por caso, a la joven Luisina Migles, de Huirapuca, a Agustina Miranda (jugadora de GEBA) y el regreso de una histórica como Paulina Carrizo, cuyo último Argentino fue en 2018. Tras un nuevo paso por Europa, vuelve a ponerse la camiseta naranja. “Es la que más disfruto. Más allá de que también disfruté la de todos los clubes en los que jugué, la del seleccionado tiene un plus. Hay algo de emoción, de sentimiento de pertenencia, me encanta competir con esta camiseta. Y más siendo locales”, asegura la arquera, que no duda en ubicar a Tucumán como candidato al título. “Tenemos jugadoras que ya están marcando la historia del hockey tucumano, como Ana Paula (Riera), que tiene una lectura tremenda del juego y una determinación como no he visto antes, y Paula (Santamarina), que es una tremenda definidora. El grupo está muy bien. Personalmente, justo se dio que estaba en Tucumán y me siento en un muy buen momento, física y mentalmente. Así que muy feliz de estar otra vez acá”, cerró Paulina.