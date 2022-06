En su semana, la ingeniería celebra el arte

Gracias a estos criterios, cada año el Salón se llena de sorpresas. “Hemos premiado a gente nueva, joven o consagrada, indistintamente si es de aquí o de otra provincia, amiga o no, pintor o fotógrafa, sin importar si venía de ganar algo grande o de no haber podido quedar seleccionado nunca en ningún lado -explicó el artista-. En nuestra tradición remarcamos la fantasía de no anunciar los premios hasta el día de la premiación. Desmayos, risas, rechinar de dientes, lágrimas de alegría... Sí. Nos encantan las sorpresas”.