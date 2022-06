Llevaban 29 kilos de cocaína a Tafí del Valle

Según los investigadores, los detenidos habrían pensado detenerse en Tafí del Valle para “enfriar” la carga, es decir, permanecer unas horas o un día para confirmar que no los estaban siguiendo. De allí, en principio, habrían pensado llevarla hasta Córdoba. En esa provincia, el kilo de la sustancia se encarece considerablemente: fuentes cercanas a la investigación estimaron que el valor en esa provincia llega a por lo menos U$S 5.000 el kilo, por lo que en “La Docta”, la carga tiene un costo de U$S 145.000 (casi $30 millones).