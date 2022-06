José Natanson: “Rusia puede desangrarse o lanzar un manotazo de ahogado”

- Si la Argentina sintoniza con Brasil, y logra más fuerza de negociación y de presión, puede trabajar estas dos agendas porque China no te pide que vos adscribas al sistema maoísta, al socialismo de Estado o al capitalismo con características chinas para financiar un puente, un puerto o una central nuclear. Y Estados Unidos no te está pidiendo que votes todo lo que ellos quieren en las Naciones Unidas para ayudarte con el Fondo Monetario. De hecho, la Argentina vota diferente en numerosos aspectos, entonces, hay que manejarse con astucia y con inteligencia, y, sobre todo, tener muy claro qué es lo que uno quiere. O sea, qué es lo que la Argentina quiere de China, de Europa, de los Estados Unidos y de la región. Yo creo que no estamos en la Guerra Fría donde, si un país no estaba dentro de un bloque, pertenecía al otro: no había más opciones ni “no lugares geopolíticos”. Es cierto que existía el movimiento de los no alineados, pero era folclórico: un intento más que una realidad porque, si te desalineabas mucho, Estados Unidos te hacía un golpe de Estado como se lo hizo a (Salvador) Allende (en Chile).