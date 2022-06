Boca: necesita calmar las aguas

Sebastián Battaglia dejó en claro que las reglas están hechas para cumplirse y es por eso que decidió dejar afuera de los convocados para el partido a Darío Benedetto y Marcos Rojo. Ambos referentes estuvieron de fiesta el sábado –el “Pipa” en el cumpleaños de Iván Marcone y el defensor en el cumpleaños de 15 de una familiar-, y no se presentaron al día siguiente en el predio para trabajar con el resto de los compañeros que no sumaron minutos frente a Arsenal. Para el cuerpo técnico fue una clara falta de compromiso por parte de los dos futbolistas y no dudó en bajarlos del viaje rumbo a La Rioja.