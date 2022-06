La funcionaria alfarista Susana Montaldo se reunió con Jaldo: ¿se suma a la Casa de Gobierno?

A principios de mayo, José Luis Ruiz presentó la renuncia como asesor de la Intendencia. Pero no fue el primer "portazo" en 9 de Julio y Lavalle. Primero fue el subdirector de Higiene Urbana, Damián Márquez, hijo del ex senador peronista secuestrado y asesinado durante la dictadura militar, que dimitió cuando el intendente recibió al líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, hijo del ex gobernador. Luego fueron Daniel Palacio, ahora ex director de la Juventud municipal, y Pablo Antonio Guerrero, ex subdirector de Cementerios e hijo del ex diputado nacional Antonio Isaac Guerrero, entre otros.