Nuevo "portazo" en el alfarismo: un asesor renunció a su cargo en la Intendencia

La dimisión de Ruiz se suma a otras elevadas recientemente en la sede de 9 de Julio y Lavalle. Primero fue el subdirector de Higiene Urbana, Damián Márquez, hijo del ex senador peronista secuestrado y asesinado durante la dictadura militar, que pegó el portazo cuando el intendente recibió al líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, hijo del ex gobernador. Luego fueron Daniel Palacio, ahora ex director de la Juventud municipal, y Pablo Antonio Guerrero, ex subdirector de Cementerios e hijo del ex diputado nacional Antonio Isaac Guerrero. También hay otra carta de renuncia en el escritorio del intendente: la del titular de la Unidad de Coordinación y Ejecución del Programa Municipal de Economía Social y Agroecología, Eloy del Pino.