Escasez de gasoil: productores exigen soluciones urgentes y previsibilidad

El otro punto que lo tiene preocupado es el precio al que estará el combustible una vez que se reabastezcan los distribuidores. “El precio se ha disparado, pero es una consecuencia obvia. Cuando querés regular algún mercado pasa esto. Es lo que venimos diciendo, no porque digan algo va a suceder, es decir que si querés cupificar la exportación de carne con el argumento de que iba a bajar estás equivocado y así la carne subió. Con el gasoil pasa lo mismo. No hay, la gente no consigue, y se ha disparado”, indicó.