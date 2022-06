Renta inesperada: el Presidente reclamó el apoyo del Congreso

“No estamos irrumpiendo con ninguna norma tirada de los cabellos, sacada de la galera”, afirmó el Presidente. “Estamos haciendo algo que el mundo hizo antes y hace ahora. Y no lo hacen los países que aplican regímenes no democráticos o que están volcados a la izquierda. Lo hace Gran Bretaña, Italia, lo plantea Estados Unidos. Siento que tenemos la obligación de dar este debate y el Congreso tiene la obligación de acompañar y sacar esta ley. No es una obligación del Frente de Todos. Es una obligación de todos los diputados y senadores”, señaló.