Hace un siglo se creaba la empresa petrolera nacional

En octubre de 1926 el Concejo deliberante reforma la ordenanza sobre impuesto a las naftas aprobada en julio del mismo año que imponía un gravamen de dos centavos por litro de nafta vendido. A partir de 1927 ya no se vendería el combustible en latas u otros recipientes. Los concesionarios tenían 30 días desde que se conoció la reglamentación para escriturar su negocio y 60 para terminar las obras necesarias para hacer operativos sus surtidores. Los expendedores de la misma marca no se podían instalar a menos de 450 metros unos de otros, aun siendo de concesionarios diferentes. Pero si podían instalarse de otras marcas aunque a una distancia no menor a 70 metros.