Con Scioli, el Presidente trata de calmar la feroz interna oficialista

Cristina Fernández de Kirchner obligó a Alberto Fernández a usar la lapicera, 24 horas después que lo expusiera públicamente en Tecnópolis. Pero no fue para utilizarla con aquellos sectores “que tienen que darle cosas al país”, sino para darle las gracias por los servicios prestados a Matías Kulfas, ahora ex ministro de Desarrollo Productivo. ¿El motivo? Su equipo de comunicación había difundido un “off de récord” en el que se acusaba a funcionarios cristinistas en Enarsa de haber armado una “licitación a medida de Techint” para adquirir los materiales necesarios para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. La vicepresidenta reaccionó a través de las redes sociales y calificó de injusta la operación de prensa. Casi automáticamente, el presidente de la Nación la respaldó por la misma vía. “Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina . El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad”, escribió en su cuenta oficial.