Caso Mariela Márquez: la defensa de Helguera pedirá la domiciliaria

“Más allá del violento hecho que denunciamos, en primer lugar lo que reclamamos es que no se está cumpliendo con la resolución que dio la jueza Méndez. Se ordenó que Helguera continúe con su tratamiento, pero hasta aquí sólo se le suministran los fármacos, y se los dejan para que se los autosuministre cuando él no tiene conciencia de enfermedad. El tratamiento es mucho más complejo y se deben arbitrar los medios”, explicó Ferrari, quien asegura que no tienen garantías de que el Servicio Penitenciario le brinde seguridad y el tratamiento necesario. “Planteé primero esto ante las autoridades del penal y me reconocen que no cuenta con la infraestructura necesaria, no hay un pabellón psiquiátrico y en la Unidad 1 no puede permanecer. La última vez que acudió a la psicóloga del penal presentaba ideas delirantes”, añadió el defensor.