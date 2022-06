Entrevista Camila Perochena, la autora de "Cristina y la historia"

-Esa observación me parece importante porque yo no solo estudio los discursos. Estudio también los nuevos feriados que se inscriben, los guiones de los nuevos museos y -algo que me parece clave- los rituales políticos, la escenificación de la historia. No es solo un intento de transmitir la épica de forma discursiva sino de escenificar esa épica. El desfile del Bicentenario, los actos por la Vuelta de Obligado, los actos por el día de los Derechos Humanos, el retorno de la Fragata Libertad.