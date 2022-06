La reforma de la Corte y el final del relato

No hay kirchnerismo viable sin relato. Ese silencio resuena en Tucumán. Ayer, mientras Juan Manzur brindaba su primer informe como jefe de Gabinete al Senado, en las adyacencias de Casa de Gobierno especulaban con que tal vez no comparezca una segunda vez ante la Cámara Alta: eufemismo para no decir que barruntan su regreso al sillón de Lucas Córdoba.