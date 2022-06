Los 100 días de guerra ponen a prueba la intransigencia ucraniana frente a Putin

El Consejo Editorial es un cuerpo independiente y separado de la Redacción de The New York Times formado por periodistas especializados en opinión cuya finalidad es sentar posiciones acerca de asuntos relevantes a partir de la investigación, el debate interno y la experiencia personal. Las tesituras de este organismo no expresan la opinión del medio de comunicación, pero su enfoque profesional y desapasionado las erigen en referencias para la opinión pública estadounidense. Quizá por ello la pieza titulada “La guerra en Ucrania se complica y los Estados Unidos no están listos para eso” no pasó inadvertida en las tierras de Zelenski y dio lugar a un singularísimo duelo de editoriales. The Kyiv Independent, un medio local en inglés nacido justo antes de la invasión, respondió con un texto que ratifica la intransigencia frente a Putin y la opinión de que ceder a los deseos del “fascismo ruso” implica multiplicar los peligros para el mundo libre.