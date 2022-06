Los Pumas: nuevas oportunidades en el camino a Francia

Como tucumanos, lo primero que nos fijamos al examinar una nómina Puma es cuántos comprovincianos hay. De los 33, cuatro son de sangre “naranja”: Nicolás Sánchez, Matías Orlando, Thomas Gallo y Gonzalo García. Nombres que uno esperaba ver, claramente. Sin embargo, también se esperaba ver los de Mateo Carreras y Tomás Albornoz. De todas maneras, ambos figuran en “la otra lista”, la de los 30 jugadores de Argentina XV para la gira por Europa, con partidos ante Georgia y Portugal. Para nada significa que no puedan estar después en Los Pumas nuevamente, aunque cabía esperar que jugaran la ventana de julio. De Mateo porque tuvo un muy buen rendimiento en los minutos que tuvo desde su debut en el Championship (aunque es cierto que en el puesto de wing hay muchas buenas opciones), y de Tomás porque es un jugador sobrado en condiciones para un puesto que hoy no tiene dueño absoluto: Sánchez es goleador histórico y con récord de presencias, pero no ha tenido gran continuidad en Stade Francais, mientras que Benjamín Urdapilleta sí la ha tenido en Castres, aunque nunca terminó de cuajar en Los Pumas. Además, con 36 años, no tiene la proyección de un Albornoz, por caso.